RABBIA ITALIA: VAR IN COPPA

FOCUSL'uscita della Roma dalla Champions League si trasforma in promozione del Var. Fosse arrivato il rigore del possibile 2-2 a inizio ripresa, 5' prima del vero pari, si sarebbero forse potuti aprire nuovi scenari per i giallorossi. Negli occhi resta dunque l'abnegazione capitolina, nella mente le proteste del presidente americano Pallotta e del ds spagnolo Monchi. «Il Var è indispensabile in Champions League. È inaccettabile quanto abbiamo visto - attacca il businessman di Boston -. Arbitrare è difficile, ma è impossibile continuare...