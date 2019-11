RABBIA INTER: PIÙ FORTE DEL VAR

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Lukaku è più forte del Var, più forte dello Slavia Praga e l'Inter deve ringraziare il suo gigante belga, che a 9' dalla fine segna l'1-2 e ridà speranze di qualificazione ai nerazzurri. Poi chiude Lautaro Martinez con l'1-3. La squadra di Antonio Conte aggancia il Borussia Dortmund - sconfitto al Camp Nou dal Barcellona - al secondo posto e per gli ottavi ora deve soltanto battere i catalani a San Siro essendo in vantaggio negli scontri diretti con i tedeschi (2-0 al Meazza e 2-3 in Germania). È una gara intensa, molto veloce, con tanti...