Rabbia Benetton, beffa col Leinster

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYTREVISO Un punto di bonus contro i Campioni in carica del Leinster non è bastato a smorzare la rabbia in casa Benetton. Nella giornata d'esordio del Pro14, il XV irlandese si è imposto a Monigo 32-27 al termine di una partita giocata punto a punto, con Treviso che ha sorpreso tutti, tenendo testa a quella che risulta la squadra più quotata del rugby celtico e pagando a caro prezzo le indecisioni di Ben Whitehouse, arbitro gallese, la cui prestazione di ieri, sul terreno trevigiano, è stata in certi momenti imbarazzante. Benetton per...