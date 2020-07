(r.p.) Per il ciclo a volte ritornano, ecco l'ultimo tassello senior della Rucker Sanve che riabbraccia, a un anno di distanza, l'ala forte Dorde Malbasa. Classe 1995 per 196cm, lo scorso anno ha vestito la maglia del BC Mestre dopo la prima avventura in maglia bianconera sempre in serie B dell'anno precedente. Giocatore bandiera di Treviso Basket, dove ha militato nelle giovanili e poi dalla Promozione sino alla A2, ha quindi giocato a Piombino (alla corte del coach montebellunese Marco Andreazza, ndr) prima di avvicinarsi a casa alla Rucker dove ha chiuso con 12 punti e 6 rimbalzi di media. Cifre pressoché identiche nelle 22 gare disputate in maglia Mestre (13 punti e 5 rimbalzi) dove ha confermato il suo agonismo in campo. Sarà lui quindi a fare coppia sotto i vetri assieme a Jacopo Vedovato, sostituendo di fatto Jacopo Preti anche se coach Marco Mian potrebbe optare anche il quintetto alto, con l'aggiunta di Tommy Gatto e il nuovo Giacomo Siberna in guardia. Definito anche l'arrivo dell'under Matteo Nicoli, classe 2001 proveniente dalla stagione a Montecatini in serie B. Vicinissima anche la firma con il lungo under Leonardo Bettiol, 200 cm, classe 2002, proveniente dall'Under 18 eccellenza di Treviso Basket.

