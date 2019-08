CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUI ROSSONERIPunto e a capo, via alla rivoluzione. Il Milan ha dovuto rinunciare all'Europa League - nonostante il 5. posto finale in campionato - per rimettere i conti a posto e far ripartire il mercato. Alle spalle e sul ponte di comando ora ha due numi tutelari come i due grandi ex Paolo Maldini e Zvonimir Boban, con tanta voglia di riportare il club ai vertici e in Champions dopo l'addio di Rino Gattuso. La squadra è stata affidata all'emergente allenatore Marco Giampaolo - 52 anni, proveniente dalla Samp - che prova a coniugare, anche in...