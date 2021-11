Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

QUI ROSSONERIMILANO C'è un po' di amarezza per il pareggio in Champions League, il Milan sa che avrebbe potuto fare di più, soprattutto se fosse sceso in campo con l'aggressività, la caparbietà e il ritmo, necessari in una partita decisiva. Ma questo è un Milan dal doppio volto: capace di dar vita in serie A ad un appassionante duello a distanza col Napoli, vantando il secondo miglior attacco del campionato e la seconda miglior difesa,...