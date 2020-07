QUI PADOVA

Prima dei play off la conferma di Andrea Mandorlini era scontata, dopo l'uscita di scena dagli spareggi promozione le possibilità di una sua permanenza restano elevate anche se il suo operato potrebbe essere oggetto di valutazione da parte della società. Del resto, pur con tutte le attenuanti di una situazione assolutamente particolare come quella degli allenamenti post Lockdown, il tecnico ravennate non è riuscito a lasciare un'impronta alla squadra che nelle ultime tre partite da dentro o fuori ha confermato la bontà della solidità difensiva grazie a una partecipazione corale del collettivo, mentre in fase offensiva non sono state trovate le contromisure per ovviare alla carenza realizzativa. Non va però dimenticato che sotto la gestione di Mandorlini i biancoscudati hanno disputato appena otto partite, cinque delle quali prima della sospensione per il Coronavirus. Come dire, sarebbe curioso vedere l'andamento della squadra sotto la sua guida nell'arco di una stagione intera.

CONTINUITÁ

Già, perché finora le due esperienze biancoscudate di Mandorlini sono state vissute a metà. Il 18 dicembre 2006 quando subentrò a Maurizio Pellegrino e dopo una rimonta iniziale in classifica, gli ultimi risultati altalenanti fecero sfumare l'obiettivo dei play off con la squadra al settimo posto in classifica. Nonostante il contratto anche per l'annata successiva, il tecnico decise di accettare le lusinghe del Siena in serie A ed è per questo che quando quest'anno è tornato per la sua seconda esperienza all'ombra del Santo ha dichiarato di doversi sdebitare con la piazza. Avventura, anche quest'ultima, vissuta subentrando a stagione in corso: martedì 21 gennaio il giorno della sua investitura bis all'indomani dell'esonero di Salvatore Sullo dopo la sconfitta interna con il Modena. L'epilogo lo conosciamo, con i biancoscudati eliminati dagli spareggi promozione per mano della formazione under 23 della Juventus complici anche due errori di Minelli.

Nonostante l'amarezza del momento, ripartire con Mandorlini nel segno di una continuità sembra essere la strada più ovvia, fermo restando che lo stesso allenatore magari vorrà delle garanzie sotto il profilo tecnico per continuare ad allenare in serie C. Sarebbe la prima volta per lui a inizio stagione con il Padova, avendo la possibilità di effettuare un ritiro estivo e anche di contribuire alle scelte sul mercato. Chissà che la fumata bianca del rinnovo non arrivi proprio venerdì, giorno nel quale il tecnico compirà sessanta anni.

I NUMERI

Facendo un raffronto tra il periodo di Sullo e quello di Mandorlini si scopre che la media punti è abbastanza simile, anche se naturalmente l'allenatore romagnolo ha avuto a disposizione decisamente meno partite. Con Sullo in panchina il Padova ha raccolto 36 punti in 21 gare per una media di 1,7 punti a partita, mentre con Mandorlini sono stati otto i punti conquistati in cinque incontri della stagione regolare per una media di 1,6. Senza contare dunque le tre gare dei play off nelle quali i biancoscudati hanno raccolto un pareggio con la Sambenedettese, una vittoria con la Feralpisalò e una sconfitta con i bianconeri. Un rendimento sostanzialmente simile, anche se resterà per sempre l'incognita di sapere cosa sarebbe successo senza Covid, con Mandorlini che aveva a disposizione ancora dodici partite di campionato per cercare di migliorare il quinto posto in classifica.

Stando ai numeri si potrebbe dire che con entrambi i tecnici il valore della squadra fosse quello. Il tutto considerando che anche Sullo ha avuto a disposizione nelle sue ultime due partite Hallfredsson, Nicastro e Litteri, ossia i primi acquisti del mercato di gennaio, finestra di riparazione nella quale sono arrivati successivamente anche Frascatore, Zecca e Culina.

Pierpaolo Spettoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA