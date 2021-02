QUI PADOVA

Dal suo ruolo di leader imprescindibile al centro della difesa alle motivazioni che l'hanno spinto a tornare a Padova fino al duello con il Perugia per la promozione diretta in serie B. Luca Rossettini si racconta a cuore aperto, affrontando i temi più caldi legati al biancoscudo.

MAI NELLE ROTAZIONI

Sempre titolare dall'inizio alla fine: per Mandorlini è intoccabile. «Sin dalle prime partite mi sono sentito bene essendo arrivato con una buona condizione, anche se mi mancava il ritmo partita dato che a Lecce per varie ragioni non ho avuto la possibilità di giocare, a parte la Coppa Italia, pur allenandomi sempre. Scendere in campo ogni tre giorni mi ha aiutato a raggiungere velocemente un ritmo accettabile e non me l'aspettavo. Sono entrato in un gruppo sano, per cui è stato più facile. Ci sono grande professionalità, umiltà e voglia di raggiungere l'obiettivo». Quindi aggiunge: «Tornare a calcare i campi della Guizza sui quali mi allenavo da ragazzo è stato all'inizio un po' strano. A Padova ho tanti amici e sono contenti, vedono la squadra in crescita. Anche gli altri acquisti di gennaio hanno dato un'ulteriore impronta».

DUE SETTIMANE DECISIVE

«Ho cercato di calarmi nella parte, sono tornato con molte motivazioni per dare una mano a inseguire questo sogno che avevo interrotto tredici anni fa e questo mi ha fatto andare oltre alle fatiche. Per fortuna i risultati stanno arrivando, anche se non bisogna mollare perché ci aspettano due settimane decisive per capire cosa vogliamo fare. Siamo tutti concentrati di partita in partita per ottenere il meglio che possiamo». Più forti voi o il Perugia? «Non ho visto giocare gli umbri, ma i compagni mi hanno detto che sono la vera candidata alla promozione insieme al Padova e probabilmente lo è anche il Modena, forse di rincorsa pure il Sudtirol. Chi è più forte lo dirà solo il campo. Adesso abbiamo una partita molto difficile con il Cesena che è in un grande momento e ci concentriamo solo su questa, per pensare al Perugia c'è tempo».

Domenica 7 marzo lo scontro diretto con gli umbri: vi disturba non sapere quanti punti ha effettivamente il Perugia dovendo recuperare due gare? «No, perché partiamo dal presupposto che dobbiamo provare a vincerle tutte. Cesena e Virtus Verona sono impegni difficili che precedono lo scontro diretto e dobbiamo arrivarci raccogliendo più punti possibile per essere sicuri che vincendo siamo sempre davanti a loro anche se vincessero i due recuperi».

GOL EVITABILE

Sul gol preso domenica, Rossettini sottolinea: «Ci sono state due-tre situazioni prima di arrivare al tiro di Voltan nelle quali potevamo difendere meglio nei vari posizionamenti come reparto e singoli per arginare il contropiede. Io stesso nel momento in cui è arrivato il ripiegamento di Germano, anziché staccarmi per presidiare il centro area, se fossi rimasto a dargli una mano facendo un due contro uno, probabilmente saremmo riusciti a limitarlo maggiormente».

LA RICETTA PER VINCERE

«Se non sei una squadra che corre, maliziosa, esperta e cattiva puoi fare bene due-tre gare, ma poi qualcosa lasci sul campo. Per provare a vincere bisogna essere superiori agli altri in tutto: condizione fisica, parte tecnica, tattica e motivazionale. A Legnago abbiamo dato un segnale perché vincendo in maniera sporca con una formazione che ha provato a metterla sull'agonismo, ci ha dato autostima. Anche avere ripreso la gara a Bolzano ci deve dare ulteriori stimoli per migliorare gli aspetti nei quali non siamo stati perfetti. Ripeto, per vincere dobbiamo spingere su tutte le componenti in modo da diventare superiori a tutti senza avere poi niente da recriminare».

Pierpaolo Spettoli

