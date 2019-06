CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUI PADOVAA prescindere dall'esito della finale play off di ieri sera del Trapani con il Piacenza, il futuro di Vincenzo Italiano si deciderà nei primi giorni della prossima settimana. Con il Padova interessato, dato che sembra essere al momento il profilo più gettonato. Anche se è in buona compagni: più di una società infatti ha messo gli occhi sul tecnico che ha stupito tutti nella sua prima esperienza professionistica in panchina. Chievo, Catania e Spezia sembrano essere le concorrenti principali della società di viale Nereo Rocco,...