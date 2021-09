Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

QUI NERAZZURRIMILANO «Io penso che siano cose che appartengono al passato. Ora abbiamo l'opportunità di scrivere una bellissima pagina per il nostro presente. Non sarà un girone semplice, il nostro augurio e l'obiettivo sono di passare il turno». Simone Inzaghi pensa positivo alla vigilia del debutto in Champions contro il Real Madrid in un girone non certo semplice. L'allenatore nerazzurro deve interrompere una cabala negativa e...