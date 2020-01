QUI NERAZZURRI

LECCE Antonio Conte ricomincia da dove ha iniziato: la prima sfida del ritorno, in cui l'Inter «dovrà dare sempre di più», riporta l'allenatore in quello stadio che lo vide esordire in A e iniziare una lunga storia d'amore col calcio. Ma l'emozione non dovrà prendere il sopravvento: l'obiettivo sono i 3 punti, per tenere a distanza la Lazio e mettere pressione sulla Juve. Per questo nulla deve essere lasciato al caso. «Tornare significa qualcosa di speciale, ho esordito con la maglia del Lecce e fatto tanti anni con quella casacca. Il Lecce è nel mio cuore e ci rimarrà per sempre. Ora lotta per la salvezza, sta facendo il suo percorso e disputando ottime gare. Loro cercano sempre di esprimere calcio, giocano in maniera propositiva. Questa partita non ha niente di abbordabile. Dobbiamo fare grandissima attenzione, alzare la soglia e tenerla altissima».

NEO ACQUISTO

Non ci sarà Ashley Young il nuovo arrivato. L'ipotesi di portarlo a Lecce non è credibile, secondo l'allenatore: «Come si può pensare che io lo possa già inserire? Questa è una squadra che da 6 mesi lavora su meccanismi, idee. Da settimana prossima inizierà ad allenarsi con noi, quindi sarà disponibile per la sfida di Cagliari».

Young sarà una valida alternativa su cui poter fare affidamento perché «è super esperto, ha 34 anni e ha avuto un suo percorso importante», Conte lo definisce «un giocatore affidabile ed è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, può completare la rosa e creare meno ansia e meno stress in caso di infortuni».

INFORTUNATI

A Lecce non ci saranno neppure Gagliardini, che ha ricevuto una botta al piede in allenamento e non è al meglio, Asamoah, Vecino, D'Ambrosio e Politano. Conte, come d'abitudine, non parla di mercato e glissa sul mancato scambio Spinazzola-Politano: «Era stata fatta una scelta tecnica, i calciatori erano d'accordo e io sono rimasto a quella. Per altre questioni dovete chiedere ad altri». L'allenatore evita le polemiche anche sulle parole di Mourinho a cui non sono piaciute le dichiarazioni su Eriksen rimarcando che non ci sia stata ancora un'offerta. «Mou non mi ha infastidito- è normale dica questo. Io e Josè ci conosciamo». Ora l'attenzione dell'Inter è tutta rivolta alla trattativa con il Tottenham per Christian Eriksen, ieri in campo contro il Watford per 20' finali della partita. I prossimi giorni saranno decisivi per il possibile arrivo del centrocampista degli Spurs, mentre si continua a lavorare sul mercato in uscita.

