CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUI MILANMILANO La Juventus non è mai stata così lontana: nei ricavi, nella programmazione e in classifica. Lo dimostrano i numeri: il Milan fattura meno della metà e ha un rosso monstre da 146 milioni (più del triplo dei rivali), negli otto viaggi allo Stadium ha sempre perso e in questo complicato avvio di campionato ha già accumulato 16 punti di distacco in 11 gare. Eppure Stefano Pioli non mostra certo un atteggiamento arrendevole e chiede di giocarsela «a testa alta»: la Juventus sarà pure «dominante» e «completa» ma sarà...