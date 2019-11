QUI JUVE TORINO Rispetto al passato Juventus-Milan non è più un big

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUI JUVETORINO Rispetto al passato Juventus-Milan non è più un big match tra pretendenti per lo scudetto. Merito dei bianconeri, reduci da otto anni di dominio sul campionato, ma anche colpa dei rossoneri, incapaci di ricominciare dopo aver chiuso un ciclo vincente. «Ricostruirsi per puntare ad alti livelli è difficile per tutti e il Milan sta subendo questa fase - la parziale giustificazione di Sarri alla vigilia del match dell'Allianz Stadium -. Il Milan è una squadra di buoni giocatori, con giovani che possono avere un futuro...