Non è un cammino da promozione - e nemmeno da play off - quello intrapreso dal Cittadella nell'ultimo mese. Nelle sette partite disputate la squadra di Venturato ha vinto soltanto una volta, a Pordenone, in una delle due occasioni dove era riuscita a passare per prima in vantaggio (l'altra in casa con il Cosenza, quando i tre punti erano sfumati proprio al novantesimo). Cinque volte, invece, i granata si sono trovati a dover rimontare lo svantaggio iniziale: Venezia, Chievo, Cremonese, Brescia e Reggiana, con gol incassati nei minuti iniziali in quattro di questi incontri, a testimonianza che l'approccio non è dei migliori. E su questo punto si stanno focalizzando le attenzioni dell'allenatore e dello staff tecnico.

Ecco il punto di vista del centrale difensivo Davide Adorni: «Abbiamo ovviamente notato i diversi gol presi a freddo. Anche contro la Reggiana siamo andati sotto dopo nemmeno due giri di orologio, e incassiamo tutti gol evitabilissimi, presi sugli sviluppi di una punizione, come a Venezia, oppure di un calcio d'angolo come nell'ultima gara. Non si è mai trattato di una giocata strepitosa degli avversari, ma quasi sempre di nostre colpe. L'approccio alla gara bisogna migliorarlo, c'è poco altro da aggiungere».

ANALISI DETTAGLIATA

Lunedì, alla ripresa degli allenamenti, Venturato ha tenuto a rapporto la squadra più del solito. «Ogni partita va analizzata, sia dopo una vittoria che dopo una sconfitta. La nostra linea di pensiero è quella di rimanere sempre molto equilibrati, cerchiamo ogni volta di capire come e dove allenarci per correggere piccoli o grandi difetti, al fine di migliorare. Questa settimana, però, ci siamo soffermati un po' di più nell'analisi dell'incontro, per rivedere tutti gli errori commessi contro la Reggiana che ci sono costati la pesante sconfitta. E non sono stati pochi».

Non è un periodo particolarmente brillante per il Cittadella, ne conviene Adorni: «Nonostante la vittoria di Pordenone, arrivata dopo una buona prestazione collettiva, non ci stiamo esprimendo al meglio, come sappiamo fare. Speriamo che la sconfitta dell'ultimo turno ci sia servita per darci una scossa: guardando ai risultati in generale sin qui ottenuti, e all'attuale posizione che occupiamo in classifica, dobbiamo essere contenti, ma se ci fermiamo nell'analisi dell'ultimo mese è facile capire non siamo soddisfatti nemmeno noi. Dobbiamo quindi fare autocritica e capire che si deve fare di più se si vogliono ottenere risultati positivi».

TANTE VARIABILI

Capitan Iori ha detto che è soprattutto una questione di testa, con la squadra che non ha mai staccato un attimo la spina non avendo potuto fare neanche la settimana di pausa invernale. «Nell'arco di una stagione ci sono tante variabili che influiscono sull'andamento della squadra. Siamo stati anche bersagliati da diversi infortuni, magari frutto delle partite ravvicinate. In queste ultime due settimane abbiamo la possibilità di lavorare bene, senza gare in mezzo, anche questo può aiutare a ritrovare lo smalto migliore».

Forse è come dice Iori, il Cittadella si tiene dentro per troppo tempo la delusione della sconfitta. «Succede anche nell'arco dei novanta minuti, quando finiamo sotto nel punteggio: con il gol preso a freddo rischiamo di perdere la bussola, invece non bisogna mai darsi per sconfitti. È una delle qualità che più mi piacciono del Cittadella, che non molla mai».

Sabato c'è la sfida con il Monza, piena di campioni da tenere d'occhio. «Andremo ad affrontare quella che sulla carta è una delle squadre più forti». Con attaccanti del calibro di Balotelli e l'ex Diaw i difensori granata avranno gli occhi addosso: si prospettano duelli entusiasmanti. «In ogni reparto il Monza ha elementi di livello molto elevato, sarà un gran bel confronto. Noi difensori dovremo tenere altissima l'attenzione, non puoi permetterti distrazioni».

