QUEGLI INVINCIBILI MITO PER SEMPRE

Edoardo Pittalis Quella notte per la prima volta dalla fine della guerra gli italiani piansero insieme i loro morti. Perché il Grande Torino era di tutti, senza distinzione di passione sportiva o di fede politica. Quella notte uomini fatti che avevano visto in faccia l'orrore singhiozzarono come bambini nelle case e nelle piazze di tutta Italia, dopo che la radio aveva dato la notizia della tragedia. Quella notte il Grande Torino entrò nella leggenda.La squadra più forte d'Europa sparì, con l'aereo che la trasportava, nell'urto contro la...