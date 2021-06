Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Colpo perfetto in buca: Fabio Quartararo si prende la vittoria anche all'università dei motori di Assen. Un colpo di fino (decisamente migliore di quello mostrato nei festeggiamenti), un assolo di velocità e pulizia stilistica lontano da quegli avversari, che dietro lottavano per il podio. Una vittoria che lo proietta a +34 dal secondo pilota in classifica, quel Johann Zarco ancora una volta migliore Ducati in pista, in quarta posizione....