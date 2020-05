LA CAPOLISTA

TORINO Di nuovo ad allenarsi alla Continassa. La Juventus è pronta alla Fase 2 del calcio, anche se sono ancora molti i punti del protocollo sicurezza da discutere, dall'eventuale quarantena in caso di un giocatore positivo al Covid-19, al ritiro.

In attesa di indicazioni precise, i bianconeri non intendono comunque perdere tempo: l'obiettivo è quello di riprendere la stagione vincendo, proprio come l'aveva interrotta, e per questo motivo si metteranno subito al lavoro agli ordini di Maurizio Sarri, per quanto ancora a gruppetti e mantenendo le distanze di sicurezza. All'orizzonte ci sono un primo posto da difendere in campionato, oltre al ritorno degli ottavi di Champions League e alla semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Per proseguire il cammino nelle Coppe la Juventus, che ha vinto 2-0 con l'Inter l'ultima partita di campionato, riparte dalla sconfitta per 1-0 contro il Lione in Champions e dal pareggio 1-1 contro il Milan in Coppa Italia.

Alla Continassa è atteso, oggi o al più tardidomani, anche Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese terminerà proprio oggi i 14 giorni canonici di quarantena dal rientro dalla sua Madeira, e sia l'allenatre che i compagni di squadra non vedono l'ora di rivederlo al primo giorno di lavori collettivi. Per gli altri stranieri, bisognerà invece aspettare ancora qualche giorno. Da mercoledì si rivedranno Matuidi e Khedira, giovedì è previsto il ritorno di Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro, mentre gli ultimi ad aggregarsi saranno Rabiot e Higuain, da poco rientrati in Italia.

A disposizione di Dybala e compagni, prima e dopo l'allenamento, ci sono le camere del JHotel, l'albergo bianconero a due passi dal centro sportivo. Una struttura all'avanguardia, che permetterà alla Juventus di essere pienamente in regola nel caso che il ritiro diventasse obbligatorio per riprendere il campionato. Tra il JHotel e la Continassa, infatti, c'è un tunnel sotterraneo che permette il trasferimento dei giocatori senza incontrare altre persone.

