È la settimana che assegnerà la Coppa Italia e che segnerà il ritorno della Serie A. Venerdì e sabato, infatti, i recuperi della 25ª giornata daranno il via alla maratona che si concluderà il 2 agosto. Si parte sabato con Torino-Parma (ore 19,30) e Verona-Cagliari (21,45) e si prosegue domenica con Atalanta-Sassuolo (19,30) e Inter-Samp (21,45). Da lunedì via alla 28ª giornata.

Prima, però, è attesa l'ufficializzazione da parte del governo delle nuove regole di quarantena. Non più 14 giorni per intere squadre nel caso di positività al Covid, ma isolamento del solo positivo col resto della squadra sottoposta a tampone rapido. In caso di totali negatività e per consentire al club di giocare verrebbero fatti ulteriori due test, prima e dopo la partita, per essere sicuri al 100% che non ci siano altri contagiati. Verrebbero fatti test rapidi a immunofluorescenza in modo tale da avere un risultato immediato evitando la quarantena lunga. Unico modo per essere certi che il campionato finisca. Inoltre, il ministro Spadafora cercherà di vincere una sua battaglia personale con la trasmissione in chiaro delle partite. Progetto sul quale c'è l'accordo con Sky per mandarle su Tv8 ma c'è anche la diffida di Mediaset. «Ancora non c'è un accordo - ha detto ieri Spadafora - ma resto ottimista».

R.Spo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA