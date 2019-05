CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Qualche tempo fa, è accaduto un episodio, durante una partita di basket in provincia di Brescia, che deve far riflettere. In una palestra si stava giocando un normalissimo incontro tra ragazzini under 13, un'età alla quale, solitamente, si pensa a divertirsi e a sognare un bellissimo futuro. I genitori hanno sentimenti diversi. Loro sono sugli spalti per vincere a tutti i costi e per tutelare i loro fanciulli affinché non siano sottovalutati dagli allenatori che li tengono troppo in panchina e bistrattati dagli arbitri che ce l'hanno...