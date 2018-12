Quagliarella e Zaniolo: tacco e scavetto per due gol d'autore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il più esperto Fabio la quota 100 (gol) l'ha raggiunta da un pezzo, ma alla pensione non pensa proprio; il giovane Nicolò fra i prof si è appena affacciato eppure da sempre sognava una rete come quella segnata l'altra sera all'Olimpico. Ad avvicinare Quagliarella e Zaniolo nell'ultima di campionato ci ha pensato la via del gol con le prodezze contro Chievo e Sassuolo rispettivamente con un colpo di tacco e un cucchiaio. L'attaccante della Samp (138 gol in Serie A di cui 58 alla Samp, come Montella) a un passo dai 36 anni è della vecchia...