Quaglia, che tacco Il derby degli Inzaghi: Simone inguaia Pippo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Fabio Quagliarella nella sua carriera ha più volte segnato gol spettacolari e quello di ieri che ha dato il là alla vittoria della Sampdoria con il Chievo lo è di certo: colpo di tacco in mischia e palla che finisce nell'angolino per festeggiare al meglio il rinnovo in blucerchiato fino al 2020. Quagliarella peraltro è andato in rete per l'ottava partita consecutiva (l'ultimo a riuscirci in Serie A fu Vieri nel 2002), salendo a quota 11 nella classifica marcatori. Numeri e prestazioni alla mano (nel finale colpirà anche una traversa con...