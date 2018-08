QUADARELLA REGINA NEGLI 800

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOTOL'acqua di Glasgow è sempre azzurra, l'Italia onora appieno i pronostici, incassando altre due medaglie, più il bronzo nel sincronizzato. L'oro va a Simona Quadarella, quasi scontato, il bronzo a Elena Di Liddo, che scoppia in lacrime perchè a 25 anni è al primo podio internazionale individuale. Quadarella domina gli 800 stile libero in 8'1635, davanti all'ungherese Kesely e alla russa Egorova. Stampa il record italiano, levandolo per quasi un secondo ad Alessia Filippi, bronzo ai mondiali di Roma, nel 2009, ma con il costume gommato....