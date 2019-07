«PUÒ ESSERE IL TOUR DI NIBALI»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMO«Magari non è un Nibali al top, ma anche al 90% della condizione Vincenzo può ottenere un ottimo risultato». Un anno fa Franco Pellizotti visse da compagno di squadra la caduta all'Alpe d'Huez, provocata da uno spettatore, che compromise il Tour de France del messinese. Da questa stagione il Delfino di Bibione è salito sull'ammiraglia della Bahrain-Merida e quindi resta sempre a stretto contatto con Nibali, anche se non è presente fisicamente alla Grande Boucle, al via oggi. «Dopo il Giro, Vincenzo ha svolto un lavoro...