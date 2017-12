Punto d'oro per Venezia, Citta tris

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERIE BZitto zitto, il Cittadella arriva a due punti dal primato o perlomeno dalla promozione diretta. Miracoloso. Non siamo più alle 5 vittorie iniziali della scorsa stagione, ma a una realtà da serie A, come gioco. Venturato è l'erede migliore possibile del decennale Foscarini, con la serie B al primo colpo e i playoff: ha sbagliato solo il preliminare con il Carpi. I granata vincono allo Zaccheria, il Foggia di Stroppa (dalla C alla A a Pescara, dove inevitabilmente fu esonerato) in casa non gira. Gira il Cittadella che è un piacere,...