Psg, Liverpool o Real, 10 giorni per decidere

«Dieci giorni», l'agente Silvano Martina conferma le proposte arrivate a Buffon. Esclusi i Paesi ricchi ma poco competitivi come Superleague cinese e Mls, sullo sfondo resta l'Europa e l'ambizione di ritentare la Champions. Dalla Francia arriva la conferma di un biennale offertogli dal Psg, ma non è da escludere il Liverpool, alla ricerca di un n. 1 affidabile come dimostra l'interesse per Donnarumma. Suggestiva l'ipotesi Real, al momento la meno probabile delle tre (la priorità dei Blancos è De Gea dello United). Dopo avergli affiancato...