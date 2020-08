LE SEMIFINALI

Si ferma in semifinale il sogno europeo del Lipsia di Nagelsmann. Troppo forte e troppo abituato al palcoscenico che conta il Psg, che non manca l'appuntamento con la storia: i francesi di Tuchel chiudono il match con la qualità degli uomini del reparto offensivo e si riprendono l'atto conclusivo della massima competizione continentale. E il 3-0 che li porta dritti alla finale di Lisbona domenica prossima è anche stretto guardando i numeri dl trio delle meraviglie, Neymar su tutti con due pali a referto, Mbappè pericoloso in tante occasioni, e Di Maria che mette la firma anche su una delle reti. Nagelsmann conferma Nkunku e Olmo alle spalle dell'unica punta Poulsen. Tuchel tiene in panchina Icardi e schiera il tridente Di Maria-Mbappé-Neymar.

Pochi minuti ed il Psg fa tremare il Lipsia con il palo colpito da Neymar. Un minuto dopo, al 7', Mbappè calcia a porta vuota, ma rete annullata per un tocco di mano di Neymar. Il Psg insiste nell'azione offensiva e trova il vantaggio; al 13' la sblocca Marquinhos che con uno stacco imperioso di testa mette la palla dentro sul secondo palo. Il Lipsia prova a reagire ma il Psg domina e cerca il raddoppio. Prima arriva il palo-bis per Neymar al 35'. Poi al 42' Di Maria non sbaglia: male Gulacsi in fase di impostazione, Neymar di tacco serve l'argentino che punisce l'errore del portiere del Lipsia. Ed è 2-0. Nella ripresa Nagelsmann prova a dare una scossa con un doppio cambio: gioca la carta Schick che entra al posto di Olmo, e Forsberg per Nkunku. All'11 però la rete del 3-0 che gela i tedeschi: segna di testa Bernat, Gulacsi intercetta la palla ma non evita il gol convalidato dal Var.

L'ALTRA SFIDA

E stasera la semifinale più prestigiosa. Che ha già avuto un precedente: Lione e Bayern Monaco si sono affrontate nel 2010, e i tedeschi vinsero sia in casa che in trasferta andando poi a perdere la finale di Madrid contro l'Inter di Mourinho. Adesso le cose sono diverse: si gioca senza possibilità d'appello, al José Alvalade di Lisbona, e la squadra di Garcia ha già eliminato Juventus e Manchester City. Il Bayern è arrivato invece al penultimo atto della Coppa vincendo facile contro il Chelsea e umiliando il Barcellona. La bilancia pende decisamente dalla parte dei bavaresi, che puntano al Triplete dopo aver già conquistato Bundesliga e Coppa di Germania. Ma gli uomini di Garcia ci proveranno, forti del fatto di non aver nulla da perdere e di aver eliminato due delle favorite. L'ex tecnico della Roma riproporrà il suo 3-5-2, con Ekambi e Depay in attacco e con Dembelè, l'ammazza Manchester City, che entrerà di nuovo a gara in corso.

Nessun dubbio di formazione per il Bayern: confermato l'11 che ha battuto il Barcellona, con Perisic ancora titolare insieme a Muller e Gnabry alle spalle di Lewandowski.

