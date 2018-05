PSG-CR7, 45 MILIONI D'INGAGGIO LA ROMA: ALISSON NE VALE 90

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATOUn affare miliardario, ma sarà poi vero? Cristiano Ronaldo ruba ancora la scena. Secondo la stampa iberica CR7 andrebbe al Psg, con Neymar magari a fare la strada inversa. Il presidente Al Khelaifi avrebbe colto al balzo l'irritazione del 5 volte Pallone d'Oro per il mancato adeguamento contrattuale e sarebbe pronto a offrigli un contratto da nababbo: 45 milioni netti l'anno e la possibilità di giocare in un tridente da sogno, insieme a Neymar e Mbappé (e magari Gigi Buffon in porta). Tuttavia, il desiderio del Psg si scontra con due...