ROMA «Meno male che in finale con c'è Elina...». A volte il modo migliore per esorcizzare un tabù è riderne. Così fa Simona Halep che oggi si giocherà la sua terza finale agli Internazionali. Le prime due (2017 e 2018) erano finite nello stesso modo, con l'avversaria - sempre l'ucraina Svitolina - ad alzare la coppa. Questa volta Elina si è fermata ai quarti, Simona invece ha centrato la terza finale negli ultimi quattro anni. Per farlo ha dovuto contenere l'ottima Garbine Muguruza di questi Internazionali. Spagnola che, a sua volta, rafforza un tabù: al Foro Italico non riesce mai ad andare oltre le semifinali, questa è la terza volta che le succede. Il match è stato dell'intensità che il ritorno del pubblico sul Centrale meritava. Una battaglia di due ore e un quarto che la romena, numero 2 del mondo e 1 del tabellone romano, ha conquistato con il punteggio di 6-3 4-6 6-4. Per la Halep è la 13ª vittoria di fila dopo il lockdown: ha trionfato a Praga, poi si è fermata, e ora cerca il successo numero 14 che significherebbe fare la storia del Foro Italico.

Incombenza che Karolina Pliskova, n. 4 Wta e 2 del torneo, ha già sbrigato lo scorso anno e che bisserebbe volentieri. Ieri ha piegato 6-2 6-4 la connazionale Marketa Vondrousova infilando il nono successo di fila sulla terra romana. Nei precedenti con la Halep è sotto 4-7, ma ha vinto gli ultimi due (giocati però sul cemento). In ogni caso si sfidano le prime due giocatrici del tabellone: di meglio non si poteva chiedere.

