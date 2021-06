Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENNISYou cannot be serious! Lo avete ancora davanti agli occhi SuperBrat, al secolo John Partridge MEnroe, che inveisce all'indirizzo del giudice di sedia Edward James, reo di non avergli dato buono un servizio chiamato fuori dal giudice di linea? Ebbene sono passati quarant'anni giusti da quel Wimbledon. Tempo dopo si è saputo che il giudice di sedia, all'inizio di quel match aveva preso da parte Mac e gli aveva detto: Io sono scozzese,...