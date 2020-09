LA SVOLTA

ROMA Cambia il protocollo anti-Covid per le partite di calcio. Il Cts ha accolto la richiesta della Figc che, alla vigilia della nuova stagione, aveva chiesto di allentare il ritmo dei tamponi: insostenibile farne ogni quattro giorni. In serata l'annuncio del ministro dello Sport Spadafora: «Ho appena comunicato al presidente Gravina che il Comitato tecnico scientifico, che ringrazio, ha valutato positivamente la nostra proposta sulla riduzione dei tamponi, andando anche oltre la richiesta della Figc. Da oggi infatti, come già previsto per le competizioni internazionali, i giocatori dovranno obbligatoriamente sottoporsi al tampone solo nelle 48 ore precedenti le competizioni». Soddisfatto naturalmente il numero 1 della Figc: «È un altro importante obiettivo raggiunto - ha detto Gravina -; ringrazio il ministro Spadafora e il suo Dipartimento, con i quali abbiamo condiviso una proposta che il mondo del calcio professionistico aspettava da tempo». Gravina ha aggiunto: «Manca solo un altro tassello per completare la ripartenza, lavorando in sinergia con le istituzioni sono convinto che arriverà presto». Si riferisce alla riapertura degli stadi a un pubblico vero. Misure per le quali la Lega, per voce dell'ad De Siervo, ha chiesto uniformità: «Le società si sono dotate di un Protocollo idoneo a garantire l'accesso di mille spettatori in ogni stadio. Rileviamo purtroppo una situazione anomala in Sardegna, con la Regione che non ha ancora concesso l'ingresso dei tifosi per la partita Cagliari-Lazio. Questa decisione rischia di danneggiare il club rossoblù, per cui mi auguro, che il presidente della Regione possa consentire anche ai tifosi sardi di sostenere dal vivo la propria squadra».

SCONTRO CON IL CONI

In mattinata, invece, Spadafora era tornato sul documento di cinque pagine redatto dalla Giunta nazionale del Coni e inviato a Palazzo Chigi, di critica verso la legge di riforma dello sport, rispedendo duramente al mittente ogni contestazione. «Giudizi mossi dal limite dei mandati. Vi opponete al cambiamento», la sintesi della replica inviata giovedì sera al presidente del Coni Malagò. Lo scontro è aperto: «Le vostre richieste esulano dai criteri e dai principi direttivi contenuti nella legge sullo sport che il governo è tenuto rigorosamente a rispettare». La bocciatura da parte del Cio e il rischio di sanzioni perché la legge viola la Carta Olimpica? «Richiamo che mi pare ingeneroso - dice Spadafora - perché l'osservanza del principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è stato ed è uno dei pilastri su cui si fonda la bozza del provvedimento di riforma». (Ro. Buf.)

