Tra Covid-19, nebbia (sospesa Venezia-Empoli al 62' sul 2-0 per la squadra di casa con reti di Fiordilino e Forte) e richiesta di aiuti economici, la serie B rischia di precipitare nel caos. Ieri sui campi della sesta giornata c'è stata la protesta delle società, i cui dipendenti hanno esposto striscioni con la scritta Non lasciate morire il calcio degli italiani. C'è stato anche l'appello «alla sensibilità delle istituzioni» del presidente della lega di B Mauro Balata, «per evitare che la crisi cancelli il calcio. Vogliamo denunciare la mancata predisposizione da parte del Governo di norme atte a sostenere le società sportive, e in particolare quelle della B».

REGGIANA DECIMATA

A complicare le cose si è messo il caso Reggiana: gli emiliani non si sono presentati in campo a Salerno dopo che in settimana aveva comunicato la positività di 23 tesserati (18 giocatori). Ma la stessa Reggiana aveva già usufruito di un rinvio (il match col Cittadella), quindi ora rischia lo 0-3 per la Salernitana. Il campo premia intanto il Chievo che piega 2-0 il Cosenza con reti di Leverbe su rigore al 42' e di Garritano in contropiede (85') ottenendo la quarta vittoria di fila e agganciando l'Empoli in vetta a quota 1. Il Monza passa a Cittadella 2-1. Sblocca Boateng dopo 10' su rigore (mano di Pavan), raddoppia Gytkjaer ancora dal dischetto stavolta per fallo di Maniero in uscita. Accorcia le distanze Ghiringhelli. Il Pordenone vince ad Ascoli con un gol di Scavone al 38'. Allo scadere Ciurria calcia alto un rigore. Spettacolare 4-4 tra Vicenza e Pisa in una continua altalena di emozioni. Per i biancorossi reti di Gori, Meggiorini, Cappelletti e Da Riva. Quest'ultimo firma il pari definitivo al 74'.

