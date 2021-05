Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PROTAGONISTATORINO Quale data più adatta della 51a Giornata mondiale della Terra per presentare ufficialmente l'E-Ducato, versione 100% elettrica del veicolo che dal 2014 è in Europa il più venduto della categoria? Alle riconosciute doti di versatilità, funzionalità e capacità di carico dei fratelli termici il nuovo arrivato aggiunge una preziosa carta in più: la totale assenza di emissioni, strategica soprattutto per un mezzo...