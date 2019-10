CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROTAGONISTAMILANO Sicurezza, tutela dell'ambiente e potere d'acquisto: tre elementi apprezzati da tutti, ma non sempre facili da mettere insieme. Michelin è decisa a riuscire nell'impresa puntando sull'impegno tecnologico che dedica allo sviluppo degli pneumatici per renderli non solo sempre più sicuri ed efficienti, ma capaci di mantenere queste performance anche con l'aumentare dell'usura. Non è un caso che il colosso di Clermont Ferrand si batta da tempo per introdurre nelle procedure di omologazione europee, ora basate sulle prove di...