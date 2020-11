PROTAGONISTA

HANNOVER La best seller che mette i brividi è la variante R dell'ottava generazione della Volkswagen Golf. Dal rodato motore turbo benzina a quattro cilindri da 2.0 litri la divisione ad alte prestazioni del costruttore tedesco ha ricavato 320 cavalli. Nessuna Golf di serie era mai arrivata a tanto. E nemmeno era arrivata ai 270 chilometri orari di velocità massima (4,7'' da 0 a 100 km/h), che i clienti più esigenti possono raggiungere acquistando anche il pacchetto Performance. In questa nuova declinazione c'è un numero che ricorre spesso: il 20. Come i millimetri di assetto ribassato che sono stati adottati per contribuire alla stabilità del veicolo. Come i cavalli e la coppia in più rispetto a prima, quando si fermavano a 300 e 400. Come i chilometri orari aggiuntivi dell'andatura di punta. La formula R ha incontrato i favori del pubblico, soprattutto dei clienti di mercati come quello tedesco e britannico: dal 2002 in poi (la prima Golf R montava un sei cilindri da 3.2 litri da 241 cavalli che schizzava da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi) sono già stati commercializzati oltre 200.000 esemplari di Volkswagen realizzate dal reparto R. Che ha esteso la sua attività anche ai suv, a cominciare dalla T-Roc. Ma le alte prestazioni riguarderanno anche la Tiguan e la Touareg.

RECORD AL NURBURGRING

Benjamin Leuchter, pilota e collaudatore che ha contribuito alla messa a punto della Golf 8 R, ha già dimostrato in pista cosa è in grado di fare questa versione dell'aggiornata best seller. Lo ha fatto al Nürburing, il tempio degli specialisti della velocità. Lungo la Nordschleife dell'Inferno Verde ha polverizzato il tempo sul giro della Golf 7 R.

Non solo è rimasto sotto la doglia degli 8 minuti, ma ha contabilizzato un margine di 17 secondi, quasi uno a chilometro visto che il tracciato sfiora i 23 di lunghezza.

Non a caso tra le novità del modello c'è una modalità di guida specifica per il circuito tedesco. È una delle due impostazioni inedite (a richiesta) cui cui è stata arricchita l'opzione Race: l'altra è la Drift, che non ha certo bisogno di presentazioni.

SCARICO IN TITANIO

La compatta in formato missile monta una trasmissione a doppia frizione a sette marce con rapporti di cambio inevitabilmente ridotti: ai clienti di questo modello i consumi non importano troppo. Anzi. Sono probabilmente disposti a mettere mano al portafoglio anche per garantirsi alcuni optional, come lo scarico in titanio griffato Akrapovic (7 chilogrammi in meno sulla bilancia). I terminali sono quattro e non sono i soli elementi che distinguono la Golf 8 R. Ci sono anche un frontale caratterizzato dal nuovo design del paraurti e da prese d'aria maggiorate, una striscia luminosa blu che si accende quando si avvia il motore e, tra le altre cose, uno spoiler al posteriore

I cerchi di serie sono da 18'' pollici, ma a richiesta si possono avere quelli da 19. Jan Schiedek-Jacht, l'ingegnere a capo dello sviluppo tecnico della divisione R, assicura per la nuova Golf ad alte prestazioni ha una maggiore agilità ed una guida ancora più precisa. Questo per via non solo dell'impostazione di sterzo, sospensioni, frenata e aerodinamica, ma anche dell'evoluzione del sistema a quattro ruote motrici con una distribuzione selettiva della coppia dell'asse posteriore in grado di trasferire fino al 100% della spinta anche su un singolo lato. La trazione integrale è regolata dal Vehicle Dynamics Manager integrato anche con il controllo elettronico del differenziale anteriore Xds e con il controllo adattivo del telaio Dcc.

Sulla Golf 8 R tutto è ispirato alla sportività e la strumentazione digitale fornisce informazioni dettagliate, come la forza G laterale, alle quali gli specialisti delle alte velocità e della pista possono attingere per valutare ancora meglio le prestazioni. La best seller R è ordinabile entro la fine di novembre ed arriverà in Italia agli inizi del 2021. È disponibile esclusivamente a cinque porte.

Mattia Eccheli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA