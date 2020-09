PROTAGONISTA

GIFFONI Vivere nella città del futuro per pensare a quello che verrà dopo il futuro. Toyota ha presentato il suo progetto ai giovani del Giffoni Opportunity Film festival e li ha messi in contatto diretto, attraverso le immagini, con Woven City, la città che Toyota costruirà in Giappone a partire dal 2021. Zero emissioni, zero inquinamento, auto a guida autonoma, motori a idrogeno, tutto automatizzato. Ma, attenzione non sarà una città dominata dalla tecnologia. Sarà il luogo dove dovrà emergere in maniera chiara, che la tecnologia è utile ma quando è al servizio dell'uomo. Mauro Caruccio, ad di Toyota Motor Italia, ha insistito molto su questo concetto: i robot non sostituiranno l'uomo, dovranno servire l'uomo. Un moderno umanesimo tecnologico, a cui gli scienziati dovranno lavorare partendo proprio da Woven City, la città in cui Toyota mette insieme la tecnologia esistente per programmare il futuro. E ai giovani di Giffoni, riuniti come sempre da Claudio Giubitosi, l'orizzonte tracciato da Caruccio è piaciuto molto. Per la prima volta, con filmati e testimonianze, hanno avuto modo di capire che nulla è precluso, che con la forza di volontà, come ha sottolineato Akio Toyoda, nella presentazione di Woven City il futuro che verrà sarà meglio del presente.

I lavori per la costruzione inizieranno nel 2021 e dureranno pochissimo. La nuova città sorgerà, infatti, sui resti di un grande insediamento industriale di 70 ettari, alle pendici del monte Fuji. «In questa città - ha spiegato l'ad di Toyota - abiteranno tante famiglie, anziani, bambini. Ci abiteranno soprattutto scienziati perché per loro, la nostra città del futuro sarà il punto di partenza, dovranno andare oltre, immaginare il futuro che verrà dopo il futuro. Insomma dovranno partire da quello che la città di Toyota farà diventare presente per progettare quello che dovrà venire dopo il futuro che immaginiamo oggi».

Un viaggio nel fantastico, accompagnato dalla determinazione nel fare. Un argomento che ha rapito l'immaginazione dei giovani di Giffoni e li ha proiettati in un mondo onirico che a partire dal 2021 diventerà realtà. E poi il ritorno ad oggi voluto con forza da Mauro Caruccio. L'ad di Toyota Motor Italia, infatti, non si è limitato alle parole ha voluto che i giovani ascoltassero fatti di vita concreta a conferma che è l'uomo, con la sua volontà, che vince sempre. È così ha voluto intorno a se, per sentire da loro stessi le storie, quattro paladini della forza di volontà: Andrea Pusateri, dieci volte campione di ciclismo paralimpico; Vanessa Ferrari, medaglia d'oro ai campionati mondiali di ginnastica artistica 2006; Marco Dolfin, campione paraolimpico di nuoto e chirurgo ortopedico; Mattia Barbarossa, 18 anni, fondatore di Sidereus Space Dynamics, un'azienda aerospaziale che, tra l'altro, sta sviluppando a Napoli la realizzazione di un razzo ad idrogeno. Racconti che sono la conferma reale che con la volontà si abbatte ogni ostacolo.

