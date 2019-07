CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROTAGONISTAGIFFONI Un grande schermo per piccoli uomini. Il cinema per bambini e ragazzi ha da sempre la sua capitale mondiale a Giffoni dove da 49 anni si svolge il Festival del Cinema dedicato proprio ai più giovani. Una platea ideale per parlare di ideali, di sogni e di futuro anche per la mobilità. «A Giffoni non abbiamo voluto parlare di automobili, ma dei nostri valori» afferma Mauro Caruccio, l'amministratore delegato di Toyota Motor Italia che alla manifestazione campana ha tenuto una masterclass raccontando la storia di...