PROTAGONISTA

BRUXELLES Toyota è pronta ad andare al 100% elettrico in Europa entro il 2035 e inizia la propria offensiva con la bZ4X, ma crede che negli anni a venire l'ibrido sarà ancora la soluzione ideale per dare a tutti soluzioni di mobilità efficienti e accessibili garantendo la transizione ecologica in modo sostenibile. Nel frattempo il gruppo giapponese in Europa prevede di chiudere l'anno, compresi Lexus e i veicoli commerciali, a 1,07 milioni di unità (+80mila), il 70% già elettrificate e con una quota del 6,3% e si prepara per il 2022 a dare una zampata da 1,3 milioni di unità pari ad almeno il 6,5% del mercato.

Dal Kenshiki, l'appuntamento di presentazione di dati e strategie diventato ormai abituale da 3 anni, il costruttore di Nagoya lancia dunque un messaggio di forza ribadendo il proprio punto di vista sull'elettrificazione e la convinzione che, per affrontare il futuro, occorre una varietà di soluzioni che prendano esempio dalla biodiversità che esiste in natura e che è il motore dell'evoluzione di qualsiasi specie vivente.

VENTAGLIO DI SISTEMI

Per questo occorre un ventaglio di sistemi di propulsione che vanno dal 3 cilindri senza ibrido della Aygo X fino all'idrogeno, utilizzato non solo come vettore energetico, ma anche come combustibile.

E ci vogliono auto come la nuova Corolla Cross, dedicata alle famiglie e dotata del nuovo sistema ibrido di quinta generazione, così come la Yaris GR Sport o la GR86 che danno grande piacere di guida e ricordano come nel 2021 Toyota con il Gazoo Racing abbia vinto tutto quello che c'era da vincere nei rally così come nelle corse di durata. Un quadro nel quale ragioni ed emozioni devono trovare il loro posto e che porterà Toyota nel 2025 a vendere in Europa l'80% tra ibrido e ibrido plug-in e il 10% elettrico che salirà al 50% nel 2030 e al 100% nel 2035, a condizione che l'infrastruttura di ricarica lo consenta.

Un quadro elettrificato nel quale la bZ4X è la prima pennellata di colore elettrico puro. Lunga 4,69 metri, nasce infatti sulla piattaforma eTNGA, specifica per auto a batteria e che farà da base ad altri modelli, anche con i marchi Subaru e Suzuki. Lo stile guarda al futuro fuori così come dentro dove si trova tanto spazio e un bagagliaio da 452 litri. La dotazione di sicurezza è all'avanguardia mentre per il sistema di propulsione Toyota attinge ad un'esperienza che parte nel 1997 con la Prius ed ha generato quasi 20 milioni di auto elettrificate. La batteria agli ioni di litio da 71,4 kWh di capacità offre un'autonomia di 450 km, per la prima volta su una Toyota è raffreddata a liquido e può essere ricaricata fino a 150 kW.

TETTO FOTOVOLTAICO

Costruita con celle a sacchetto fornite da Primearth EV Energy (joint-venture con Panasonic) o CATL, promette di mantenere il 90% dell'efficienza dopo 10 anni o 240.000 km offrendo anche la possibilità di avere una garanzia sull'intero veicolo per un milione di km. Ci sarà una versione a trazione anteriore da 150 kW e 265 Nm e un'integrale a 2 motori da 160 kW e 360 Nm che offre in fuoristrada prestazioni degne del costruttore del Land Cruiser e dell'Hilux.

La versione meno potente chiude lo 0-100 km in 8,4 secondi, l'altra se ne fa bastare 7,7 s. ed entrambe sono limitate a 160 km/h. La bZ4X ha anche altri bei pezzi di tecnologia come la climatizzazione a pompa di calore, il riscaldamento a raggi infrarossi, il tetto fotovoltaico capace di catturare dal sole l'energia sufficiente per percorrere 1.800 km e lo sterzo by-wire, senza collegamento meccanico tra le ruote. Arriverà nel 2023, permetterà ai sistemi di assistenza alla guida di operare in modo più preciso e per fare un'inversione ad U basterà girare il volante a cloche di 150 gradi.

TOCCO DI FUTURO

Un tocco di futuro che vedremo anche sulla Lexus RZ, anch'essa in arrivo nel 2022 e basata sulla stessa piattaforma, ma con dimensioni superiori e un sistema di trazione più evoluto che sfrutta l'elettrificazione per dare alle Lexus del futuro caratteristiche dinamiche distintive. Toyota conta di ridurre il costo delle batterie del 30% entro il 2025, del 50% entro la fine del decennio e continua a lavorare alla tecnologia dello stato solido (che applicherà anche alle ibride) che dà più sicurezza, più capacità e più velocità di ricarica. Entro il 2030 tutti gli stabilimenti europei, che già utilizzano energia rinnovabile, saranno ad impatto zero e tutte le auto prodotte faranno a meno di materiali di origine animale, utilizzeranno il triplo della plastica riciclata riducendo di 20.000 tonnellate la produzione di quella vergine e già nel 2025 tutti i tessuti per i rivestimenti deriveranno da PET riciclato. Insomma, il viaggio di Toyota verso le emissioni zero è già iniziato, la bZ4X ne è un pezzo importante, ma non l'unico.

Nicola Desiderio

