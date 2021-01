MILANO «Sky, Dazn, Mediapro ed Eurosport, sono queste quattro le offerte che sono state presentate» per i diritti tv della Serie A 2021/24. Lo ha confermato l'ad della Lega di serie A Luigi De Siervo, in conferenza stampa al termine dell'assemblea dei club. «Oggi si sono aperte le buste dei broadcaster tradizionali, ora comincerà la trattativa privata a partire dal 5 febbraio, con le offerte definitive che saranno aperte l'8 febbraio. Vedremo se saranno sufficienti o se passare alle proposte degli intermediari - ha proseguito -. Non si è arrivati al prezzo minimo di 1,15 miliardi? Era scontato fosse al di sotto, sappiamo però che quello che è arrivato oggi potrà essere migliorato. Non è andata male per un momento così difficile, con le difficoltà legate al Covid».

Non è giunta invece l'offerta di Amazon. «Conoscevamo il mercato perfettamente. Non è successo nulla che non avessi previsto. Sapevamo che Amazon aveva chiesto di avere un pacchetto sul modello della Premier League, che riguarda tre giornate ma che avrebbe stravolto la nostra strategia» ha detto De Siervo.

