IL FOCUS

ROMA Esiste solo la serie A. Già, i diritti tv, la mutualità, gli stadi...i soldi! Il mare paradisiaco da copertina, de titoloni e che rimedia anche un protocollo ad hoc per tornare in campo. Poi però oltre l'orizzonte c'è un oceano difficile da navigare anche quando tutto va bene. Qualcuno si è preoccupato davvero di sapere se e come potranno riprendere la serie C e la Lega Nazionale Dilettanti? Poco, molto poco. E parliamo di 690 squadre in totale tra serie C, serie D ed Eccellenza. Tutti club a rischio di fallimento altissima. Sabato il Ministro dello Sport, Spadafora comunica che mercoledì alle ore 12 è convocata una videoconferenza ed elenca tutti i partecipanti, dimenticando però il presidente della Lnd. Apriti cielo. Sibilia su tutte le furie. Correzione e scuse immediate. Poco dopo arrivano anche le dichiarazioni del numero uno della serie C, Ghirelli che di fatto ha annunciato lo stop al campionato (lo proporrà il 4 maggio). C'è già il progetto pronto: promozione in B delle tre squadre prime nei rispettivi gironi (Monza, Vicenza e Reggina), più una quarta che sarebbe estratta a sorte fra quelle che avrebbero diritto a disputare i play off (27 squadre coinvolte...). Certo ora c'è bisogno del sì dell'Assemblea e soprattutto del consiglio federale che con ogni probabilità respingerà tutto al mittente. Chiaro che quella di Ghirelli sia una mossa per tirare la giacchetta di Gravina. Della serie guarda in basso ci siamo anche noi. L'uscita non è certo piaciuta a Sibilia che tra l'altro è anche vicario della Figc: «Non è stata concordata né preventivamente illustrata. Stupisce che in un momento, mentre si evidenzia una situazione di crisi, si propongano soluzioni che non tengono conto dell'attuale format ma che addirittura ne preveda un aumento». Anche il presidente della B, Balata (ieri circolava anche una sua non confermata volontà di stop) è intervenuto definendo la proposta irricevibile evidenziando poi un non rispetto dei ruoli istituzionali. Benvenuti nella guerra dei dimenticati.

E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA