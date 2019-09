CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROMOZIONETornare sul campo per cercare di portare a casa i primi punti della stagione. Questo deve fare oggi pomeriggio il Porto Viro nella terza giornata del girone C di Promozione, dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa in casa del Mestrino Rubano e il 4-0 subito a Scardovari mercoledì in coppa Veneto. Focalizzare la propria attenzione sul campionato dove, dopo due partite, il Porto Viro è ancora alla ricerca di muovere la classifica. E l'appuntamento di oggi in casa con la Curtarolese, anch'essa ancora a 0, potrebbe essere proprio...