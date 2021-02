Promossa! La nuova Labirinti è davvero una gran bella pista e si presta benissimo per accogliere gare di slalom gigante, anche ad alto livello, di Coppa del mondo o dei Mondiali. Lo sapevamo anche prima, ma ora ne siamo certi, dopo averla provata con questa gara maschile, che ci ha portato la brillante medaglia di Luca de Aliprandini. Dal traguardo, a guardare su verso il rifugio Duca d'Aosta, verso le rocce della Tofana, quel muro ripido dei Labirinti lo vedi tutto, davanti a te. Ne parlavo con Andrea Massi, allenatore e compagno di Tina Maze, uno che se ne intende davvero, e mi faceva notare la spettacolarità di questa prospettiva: dove lo trovi, al mondo, un altro gigante che vedi dalla partenza sino al traguardo.

Peccato davvero che quest'anno non ci fosse il pubblico. Dal punto di vista tecnico, uno slalom gigante qui è veramente bello, perché è impegnativo nella fase iniziale, così pendente, così difficile. In quel tratto puoi davvero fare la differenza, in gara. Lo ha fatto Alexis Pinturault nella prima manche: è stato composto, perfetto, ed è riuscito a infliggere distacchi importanti a tutti gli altri. Se scii a tempo, puoi ottenere belle soddisfazioni. Sotto, da quando esci sull'Olympia, sino al traguardo, hai continui cambi di pendenza. È una pista larga, quindi c'è la possibilità di disegnare tracciati ancora più impegnativi. Qui sarebbe benissimo possibile accogliere la Coppa del mondo. È un peccato pensare che debba essere utilizzata una volta soltanto, per questi Mondiali.

Cortina si è dotata di alcuni tracciati davvero interessanti. Il superG è stato bellissimo. Il gigante lo è altrettanto. Adesso dobbiamo ancora vedere come sarà lo slalom speciale, sulla Druscié A. Tutte e tre vanno ad accrescere la dotazione di piste in Italia, per tutte le discipline. C'è qualche bella discesa libera, per gli uomini e per le donne. Ci sono tracciati per il gigante e per lo speciale. Certo, in Coppa del mondo sarà difficile dare spazio a tutti, qualcuno rimarrà fuori, ma intanto è importante che le piste ci siano.

