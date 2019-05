Profumo di scudetto: Conegliano può fare festa già stasera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYCONEGLIANO Fin qui non c'è stata storia: la finale scudetto del volley femminile vede l'Imoco Conegliano condurre per due vittorie a zero sull'Igor Novara, che finora non è riuscita a strappare alle tricolori in carica nemmeno un set. Oggi alle 20.30 (diretta Rai Sport + Hd), in un Palaverde di Villorba che farà registrare per la seconda volta in 48 ore il sold out (sono attesi 5.344 spettatori, tanti quanti quelli di Gara2), l'Imoco ha la prima chance di chiudere i giochi e conservare lo scudetto vinto un anno fa, sempre contro...