Profumo di A, Venezia e Citta credono nella promozione

SERIE BC'è aria di serie A anche in laguna, sabato povrebbe arrivare la 5^ vittoria di fila, contro il Foggia, quasi fuori dai playoff. Restano 3 giornate, il Parma è favorito per la seconda promozione, anche grazie al successo sulla Ternana. Poi il Frosinone, passato a Brescia allo scadere, contro il debuttante Pulga, mentre il Palermo è in ribasso. Gli arancioneroverdi sono a -3 e Pippo Inzaghi ci crede. L'infrasettimanale porta il Cittadella a 5 punti dalla seconda posizione, Venturato spera persino nel terzo posto, che spesso ha...