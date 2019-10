Prodezza di Lazovic, per il Verona tre punti d'oro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PARMA Il Verona torna da Parma con tre punti bellissimi, frutto di un gran gol di Lazovic in apertura, di una partita tatticamente molto attenta e di un pizzico di fortuna che nel calcio si conferma ingrediente insostituibile. Il Parma ha creato tanto, ha giocato praticamente l'intera ripresa nella metà campo avversaria, ma non ha trovato quel gol che gli avrebbe permesso di trovare un pareggio tutto sommato meritato. Paga una scarsa cattiveria in zona gol, proprio dopo il punto d'oro preso a San Siro contro l'Inter e la cinquina rifilata al...