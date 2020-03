PRO 14

L'Italia del rugby è diventata socia paritetica del Pro 14, insieme a Irlanda, Galles e Scozia. Un risultato importante. Inseguito da anni politicamente con tenacia dal presidente federale Alfredo Gavazzi, al quale va ascritto il merito. È stato sancito nell'incontro del board dell'associazione, tenuto a Dublino giovedì. Vi hanno partecipato Fabrizio Gaetaniello, per la Federazione italiana rugby, Andrea Rinaldo per l'Eprc (la società delle coppe europee) e Antonio Pavanello per il Benetton. Quest'ultimo in conference call da Treviso, perché proveniente dalla zona rossa dell'infezione di corona virus.

La parità di rango societario dell'Italia e della Fir con i Paesi e le federazioni celtiche si affianca così a quella già riconosciuta in passato nel Sei Nazioni. Ma per ottenerla ci sarebbe un ultimo prezzo economico da pagare. In continuità prima con la tassa d'ingresso, poi con il minimo garantito per i diritti televisivi. Due contributi finanziari versati nel corso di questo decennio, nel quale i vertici politici del rugby italiano hanno scelto come modello di sviluppo l'entrata nella Celtic League. Poi diventata Pro 14 e allargatosi al Sudafrica, attualmente ospite pagante (come era finora l'Italia) e non socio.

Il prezzo economico da pagare alle union celtiche sarebbe il criterio di divisione dei lauti proventi in arrivo dall'imminente cessione del 27% della proprietà del Pro 14 alla Cvc Capital Partners. Il fondo d'investimento con sede principale in Lussemburgo che dopo i motori (Formula 1, MotoGp) ha deciso di fare business nello sport con il rugby. Ha già acquistato il 27% della Premiership inglese per 230 milioni di sterline, come scrive sul Sole 24 Ore il collega Giacomo Bagnasco. È in trattative anche per acquistare il 15% del Sei Nazioni, oltre che il 27% del Pro 14. Diventerà così, rispettivamente, il settimo e quinto socio delle due società che gestiscono il torneo più importante del mondo e l'ex campionato celtico.

DIVISIONE IN DODICESIMI

Il 27% del Pro 14 dovrebbe fruttare a Irlanda, Galles, Scozia e Italia circa 115 milioni di sterline, secondo la fonte Sole 24 Ore. Milioni non distribuiti in quattro parti uguali, nonostante la raggiunta parità societaria, ma in base alla storica presenza delle 12 squadre nella lega celtica: 4 irlandesi, 4 gallesi, 2 scozzesi e 2 italiane. Il tesoretto verrebbe quindi diviso in dodicesimi e poi ripartito. Al Galles e all'Irlanda andrebbe il doppio rispetto a Italia e Scozia. Quest'ultima, in qualità di socio fondatore del torneo, riceverebbe qualche altra forma di indennizzo non meglio definito. Alla Fir la fetta più piccola, ma grazie alla parità societaria è ritenuto già un successo partecipare alla distribuzione degli utili.

45 MILIONI DI EURO DI ENTRATE

Le cifre e i termini precisi si sapranno forse il 10 marzo, alla prossima riunione del board. All'Italia sembra spettino circa 17 milioni di sterline, 18-20 milioni di euro lordi. Aggiunti ai circa 40 milioni di euro in arrivo una volta chiuso l'accordo per il 15% del Sei Nazioni (prezzo totale 300 milioni di sterline) farebbero 60 milioni lordi. Circa 45 milioni netti. Il budget di un bilancio annuale della Fir. Da investire nel movimento. Ma soprattutto da brandire nella prossima campagna elettorale. La quale, per questo, si prospetta calda e con almeno quattro candidati alla presidenza in pista.

Ivan Malfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA