PRO 14

A Parma il Benetton Treviso chiude la stagione battendo 16-9 le Zebre nel secondo derby post lockdown che ha chiuso la stagione del Covid. Vittoria che riscatta il ko e la prova del derby d'andata (17-13). Lancia in azzurro con la doppietta decisiva Monty Ioane, uomo del match, l' australiano equiparato che dal 30 novembre, alla scadenza dei tre anni di residenza, sarà il migliore acquisto della Nazionale. Getta un ponte verso il prossimo Pro 14, destinato all'ennesima rivoluzione per diventare, sembra, Pro 16 con il raddoppio delle squadre sudafricane.

Venerdì infatti il consiglio generale della federazione sudafricana ha discusso l'ipotesi di fare uscire dal Pro 14 Kings e Cheetahs (non hanno nemmeno giocato i derby di fine stagione) e fare entrare Bulls, Stormers, Sharks e Lions. Le quattro forti squadre del Super Rugby destinato a non ospitare più sudafricani, argentini e giapponesi. Se ne discute da tempo fra i due Ceo di Sudafrica (Jurie Roux) e Pro 14 (Martin Anayi). Il Covid e l'ingresso del fondo Cvc sembrano aver impresso un'accelerata perché questo avvenga già dalla stagione 2020/21. L'obiettivo è portare il Pro 14 (oggi 22,5 milioni di euro di contratti tivù) più vicino a livelli di Premiership inglese (38) e Top 14 francese (97,5).

LA PARTITA

Il Treviso dei giovani, buono l'esordio del permit di Mogliano Favretto, vince la gara migliorando la disciplina (9 falli a 11), aumentando il possesso e l'efficacia rispetto all'andata, mostrandosi superiore in mischia. La piattaforma delle due mete decisive è proprio questa. Nel primo caso allargando poi palla nei 22 fino alla bandiera, nel secondo facendo metri in profondità con Tavuyara, Padovani (buon ritorno), Negri e finalizzazioni di Ioane. Allan sbaglia le trasformazioni, ma centra un calcio. Per le Zebre due calci di Rizzi, un tentativo di difesa aggressiva, una bella meta annullata a Fischetti perché Mori sul passaggio esce col piede e poco altro. Parziale 13-6 per gli ospiti.

Nella ripresa Treviso prova chiudere aumentando fisicità, possesso e arrivando a un soffio dalla meta del break con una multifase. Non ci riesce. Nemmeno in superiorità per il cartellino giallo a Bisegni (parziale 3-0). Troppi errori (non ha impressionato l'esordio di Braley), aumento dell'indisciplina e minore incisività vanificano i tentativi. Mantenendo in vita le Zebre, nonostante facciano capolino nei 22 avversari sono tre volte in 40' e non diano l'impressione di poter rimontare. Muove il punteggio solo il ping-pong nei piazzati di Keatley e Rizzi (che ne ha sbagliato un altro). Un parziale 3-3 deludente per due squadre che costituiscono il vertice del rugby italiano. Speriamo sia solo l'effetto di questo strano finale della stagione del Covid.

Per il titolo semifinali Leinster-Munster ed Edinburgo-Ultester: tre irlandesi e una scozzese.

Ivan Malfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA