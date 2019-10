CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PRO14TREVISO Prima vittoria stagionale del Benetton che ha battuto i Kings 36-30 nel quarto turno del Pro14, superando in classifica il Cardiff e avvicinando chi sta sopra. Un successo pesante, più ancora di quanto dica il risultato finale, un successo che è il numero 65 in Pro14 ma soprattutto è la vittoria numero 100 in Europa. Alle 65 ottenute nel torneo italo-celtico-sudafricano, infatti, bisogna aggiungere le 21 in Champions Cup e le 14 in Challenge. Un'affermazione ottenuta al termine di un match strano, con Treviso che ha fatto...