Calendario di Pro14 durissimo per il Benetton Treviso: confermate le indiscrezioni dell'esordio a Belfast il 2 ottobre e il debutto casalingo il 10 con il Leinster. Ma poi i Leoni dovranno affrontare Scarlets e Munster in casa e, in mezzo, il Connacht in trasferta: tutte complicate. Più equilibrio da metà novembre con Cardiff e Ospreys ma in Galles. Confermato il girone della passata stagione: Edimburgo, Munster, Connatch, Cardiff e Scarlets. In dubbio i Kings, in crisi finanziaria, che potrebbero essere sostituiti da un'altra sudafricana.

Questi i primi undici turni del Benetton (da definire i successivi): 1° turno, venerdì 2 ottobre ore 21.15 Ulster Rugby-Benetton; 2° turno, sabato 10 ottobre ore 18.15 Benetton-Leinster; 3° turno, venerdì 23 ottobre ore 21.15 Benetton-Scarlets; 4° turno, domenica 1 novembre ore 17.30 Connacht-Benetton; 5° turno, sabato 7 novembre ore 15 Benetton-Munster; 6° turno, lunedì 16 novembre ore 21.15 Cardiff-Benetton; 7° turno, domenica 22 novembre ore 16 Ospreys-Benetton; 8° turno, lunedì 30 novembre ore 19 Benetton -Dragons; 9° turno, 26/27 dicembre Zebre-Benetton; 10° turno: 2/3 gennaio Benetton-Zebre; 11° turno, 9/10 gennaio Glasgow Warriors-Benetton.

