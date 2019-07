Pro14, il Benetton comincia in salita Date del Top12: si parte il 19 ottobre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYPartenza in salita per il Benetton in Pro14. Inizia sabato 28 settembre affrontando a Monigo il Leinster campione in carica (ore 18.15), poi due trasferte con Connacht e Ospreys. Le Zebre invece apriranno ad Edimburgo.La squadra di Crowley dopo l'esordio complicato avrà un calendario abbastanza equilibrato. Con il teorico vantaggio (dipenderà molto dalla posizione in classifica e dalle ambizioni dei Leoni) di giocare di fronte al proprio pubblico le partite con le squadre più dell'altra conference per le quali la formula non prevede...