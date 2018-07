Pro14, il Benetton comincia a Newport Un solo turno durante il Sei Nazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYTREVISO Venerdì 31 agosto scatterà il Pro14. Benetton e Zebre debutteranno sabato 1 settembre: il Benetton sarà a Newport contro i Dragons (esordio casalingo il sabato successivo contro il Cardiff), le Zebre in casa contro i Kings sudafricani. Formula inalterata rispetto alla passata stagione, con le 14 formazioni divise in due gironi da sette e stessa composizione della scorsa edizione. L'unica differenza riguarderà il numero di partite da giocare in casa e fuori: chi nella passata stagione aveva giocato una gara in più in casa, in...